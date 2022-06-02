Мамиашвили о международном турнире в России: «Надеюсь, к нам приедут борцы из Европы и из таких стран, как Иран, Монголия и ряда других»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о возможных странах-участницах Борцовской лиги Поддубного.

Ранее соревнования по пяти видам борьбы уже проходили в Москве 19-20 мая. Второй турнир лиги может состояться 13-15 октября.

«Мы подали заявку на проведение осенью второго турнира профессиональной Борцовской лиги Ивана Поддубного. И организуем его с учетом опыта первого соревнования, в том числе и отрицательного.

Я надеюсь, что к нам приедут иностранные борцы. Мы хотим сделать зрелищное и статусное мероприятие.

Надеюсь, что все люди доброй воли будут нашими гостями. Мы открыты для всех, надеюсь, что к нам приедут борцы и из Европы, и из таких стран, как Иран, Монголия, ряда других».

В качестве основной площадки рассматривается Москва. Но возможны другие варианты», – сообщил Мамиашвили.