Михаил Мамиашвили: «Мы отпускали и сейчас отпускаем спортсменов выступать за другие страны, если они не могут быть востребованы в сборной»

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) заявил о готовности отпускать спортсменов в другие страны, если он не востребованы в сборной.

«Мы отпускали и сейчас отпускаем спортсменов выступать за другие страны из логики уважения к тем, кто много сделал, но уже в силу возраста или физических кондиций не может быть востребован в национальной сборной. Этим ребятам мы даем возможность продолжать свою карьеру.

Вся действующая сборная готовится в штатном режиме, никакого аврала. Но на данный момент никто не знает, что произойдет к тому моменту, когда в 2023 году начнутся лицензионные чемпионаты [к Олимпиаде]», – сказал Мамиашвили.