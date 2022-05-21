Мамиашвили об отстранении российских борцов: «Это открытый расизм. Я маленький человек, но я бы посоветовал – не надо нас злить»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения российских борцов от международных турниров.

«Когда попраны все догмы и скрепы, которыми всегда так гордился цивилизованный мир, я не вижу перспективы обращения в суды, но и не исключаю, что мы это все-таки сделаем. Сегодня оказывается колоссальное давление на общественные организации, лишают человека права заниматься своей профессией.

Откровенно говоря, это открытый расизм. Я маленький человек, но я бы посоветовал – не надо нас злить. Должен быть какой-то Рубикон, который переходить нельзя, просто не надо.

Я уверен, что в ближайшее время тот же Международный олимпийский комитет все-таки примет жизнеутверждающее и мудрое решение по допуску российских атлетов к соревнованиям в той или иной форме, и самое главное – к отбору к Олимпийским играм.

В обратном случае это будет крахом всех фундаментальных принципов, которые были заложены в основу олимпийского движения, и крахом площадки, которая должна оставаться для коммуникации даже в самом крайнем случае», – сказал Мамиашвили.

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