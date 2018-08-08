Чемпиону Токио-2020 украинцу Жану Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и вручили пистолет в качестве поощрения

Чемпиону Токио-2020 по борьбе украинцу Жану Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта.

В качестве поощрения ему вручили пистолет ПМ.

«Сегодня во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста с получением очередного воинского звания «старший лейтенант» и наградил поощрительным отличием Министерства обороны – пистолетом ПМ.

Старший лейтенант Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время летних Олимпийских игр в Токио.

Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк – четвертый борец в истории Украины с олимпийским «золотом» в этом виде спорта», – говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

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