Игорь Лебедев о миллионе долларов для Садулаева: «Это личное дело, если деньги задекларированы, пусть дарит кому хочет. Гаджиев что, их украл, убил кого-то?»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что депутат Магомед Гаджиев подарил 1 миллион долларов олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву.

Ранее спортсмен сообщил, что получит денежное вознаграждение за победу на Играх в Токио. Однако представитель Гаджиева опроверг эти сведения.

«Депутаты – это не чиновники. Это лицо, избранное народом и своими избирателями. По статусу, по материальному положению, по поликлинике, по обслуживанию – да, депутаты приравнены к чиновникам. Но юридически депутат Госдумы не чиновник. Это его личное дело, если эти деньги у него официально задекларированы, уплачены налоги и отражены в налоговой декларации, то пусть дарит кому хочет.

Какое наше с вами дело, почему мы вообще должны это обсуждать? Он что, их украл, убил кого-то? Или еще что-то? С чего у всех такой интерес? Миллион подарил, да имеет право человек дарить все, что считает нужным, если это не добытое преступным путем. Поэтому молодец он, я полностью его поддерживаю, правильный поступок сделал.

Его соратник, человек, с которым он вырос в одной республике, одной национальности. Выиграл олимпийскую медаль. Он взял и сделал ему подарок, и правильно сделал. Государству надо брать пример с таких поступков, а не осуждать и не обсуждать.

Чего это обсуждать, это сопли и слюни. Было, не было. Подарил, и молодец. Опроверг, значит, опроверг, наплевать. Я не понимаю, неужели больше не о чем поговорить? В стране ничего не происходит больше? У нас вон люди с голоду умирают, нищее положение у граждан, а тут подарил миллион, не подарил миллион… Да наплевать», – сказал Лебедев.

Борец Садулаев написал про подарок в миллион долларов от депутата, который не заработал столько за 10 лет. А потом историю назвали фейком