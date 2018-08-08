Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему 1 миллион долларов за победу в Токио-2020.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на в Токио.

Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом.

В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами», – сказал Садулаев.

Абдулрашид Садулаев – лучший борец планеты. Он взял золото Токио в принципиальной трилогии, а за две Олимпиады проиграл лишь 4 балла