Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Олимпиада-2020 Абдулрашид Садулаев деньги Борьба

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему 1 миллион долларов за победу в Токио-2020.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио.

Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров.  Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом.

В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами», – сказал Садулаев. 

Абдулрашид Садулаев – лучший борец планеты. Он взял золото Токио в принципиальной трилогии, а за две Олимпиады проиграл лишь 4 балла

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