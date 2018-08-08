Представитель депутата Гаджиева назвал фейком информацию о миллионе долларов, подаренном Абдулрашиду Садулаеву

Теги сборная России по борьбе Олимпиада-2020 Абдулрашид Садулаев деньги Борьба

Представитель депутата Госдумы Магомеда Гаджиева заявил, что информация о подаренном олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву миллионе долларов является фейком.

По словам представителя, Гаджиев просто пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой. 

Ранее Садулаев написал в инстаграме: «Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио». Его слова приводит «Р-Спорт».

Позже упоминание суммы было удалено из поста. 

Абдулрашид Садулаев – лучший борец планеты. Он взял золото Токио в принципиальной трилогии, а за две Олимпиады проиграл лишь 4 балла

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