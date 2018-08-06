Олимпиада-2020. Вольная борьба. Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал, Оршуш уступила в 1/8

6 августа на Олимпийских играх в Токио проходят соревнования по вольной борьбе. Россияне Гаджимурад Рашидов и Абдулрашид Садулаев вышли в полуфинал.

Токио, Япония

Вольная борьба

Мужчины

До 65 кг

1/2 финала

Гаджимурад Рашидов (Россия) – Такуто Отогуро (Япония) – 12.15

1/4 финала

Гаджимурад Рашидов (Россия) – Магомедмурад Гаджиев (Польша) – 6:2

1/8 финала

(Россия) – Вазген Теванян (Армения) – 6:0

До 97 кг

1/2 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия) – Рейнерис Салас Перес (Куба) – 12.15

1/4 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия) – Элизбар Одикадзе (Грузия) – 10:0

1/8 финала

(Россия) – (Азербайджан) – 5:0

Женщины

До 50 кг

1/8 финала

(Азербайджан) – (Россия) – 11:7

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.