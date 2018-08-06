Олимпиада-2020. Вольная борьба. Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал, Оршуш уступила в 1/8

Теги вольная борьба Олимпийская сборная России результаты Мария Стадник сборная России по борьбе женская борьба сборная Кубы сборная Армении сборная России жен сборная Японии сборная Азербайджана жен Олимпиада-2020 Магомедмурад Гаджиев сборная Азербайджана Шариф Шарифов Абдулрашид Садулаев Гаджимурад Рашидов Элизбар Одикадзе Рейнерис Салас Перес Стальвира Оршуш сборная Польши Борьба

6 августа на Олимпийских играх в Токио проходят соревнования по вольной борьбе. Россияне Гаджимурад Рашидов и Абдулрашид Садулаев вышли в полуфинал.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Вольная борьба

Мужчины

До 65 кг 

1/2 финала

Гаджимурад Рашидов (Россия) – Такуто Отогуро (Япония) – 12.15

1/4 финала

Гаджимурад Рашидов (Россия) – Магомедмурад Гаджиев (Польша) – 6:2

1/8 финала

Гаджимурад Рашидов (Россия) – Вазген Теванян (Армения) – 6:0

До 97 кг

1/2 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия) – Рейнерис Салас Перес (Куба) – 12.15

1/4 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия) – Элизбар Одикадзе (Грузия) – 10:0

1/8 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия)Шариф Шарифов (Азербайджан) – 5:0

Женщины

До 50 кг

1/8 финала

Мария Стадник (Азербайджан) – Стальвира Оршуш (Россия) – 11:7

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья