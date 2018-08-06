Олимпиада-2020. Вольная борьба. Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал, Оршуш уступила в 1/8

6 августа на Олимпийских играх в Токио проходят соревнования по вольной борьбе. Россияне Гаджимурад Рашидов и Абдулрашид Садулаев вышли в полуфинал.
Токио, Япония
Вольная борьба
Мужчины
До 65 кг
1/2 финала
Гаджимурад Рашидов (Россия) – Такуто Отогуро (Япония) – 12.15
1/4 финала
Гаджимурад Рашидов (Россия) – Магомедмурад Гаджиев (Польша) – 6:2
1/8 финала
Гаджимурад Рашидов (Россия) – Вазген Теванян (Армения) – 6:0
До 97 кг
1/2 финала
Абдулрашид Садулаев (Россия) – Рейнерис Салас Перес (Куба) – 12.15
1/4 финала
Абдулрашид Садулаев (Россия) – Элизбар Одикадзе (Грузия) – 10:0
1/8 финала
Абдулрашид Садулаев (Россия) – Шариф Шарифов (Азербайджан) – 5:0
Женщины
До 50 кг
1/8 финала
Мария Стадник (Азербайджан) – Стальвира Оршуш (Россия) – 11:7
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала поединков – московское.