Яременко о снятии польского клуба с турнира в Дубае: «Наверняка на государственном уровне существует запрет на участие в мероприятиях, где есть россияне»

Яременко высказался об отказе польского клуба участвовать в турнире с командами из России.

Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира NAS Sports Tournament в Дубае из-за участия московского «Динамо» и «Новы» из Новокуйбышевска. Турнир пройдет с 12 по 20 марта.

«Произошедшее не удивило меня. Наверняка на государственном уровне существует запрет на участие в мероприятиях, где есть россияне. Не знаю позиции клубов и спортсменов, но, видимо, у них нет выбора.

Наше возвращение далеко? Не связывал бы напрямую эти вещи: это позиция, а она меняется. По такой логике можно дойти до отказа от участия в Олимпиаде – на это никто не пойдет. Зачем отказываются? Не понимаю, зачем и почему», – сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.