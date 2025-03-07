Яременко о снятии польского клуба с турнира в Дубае: «Наверняка на государственном уровне существует запрет на участие в мероприятиях, где есть россияне»
Яременко высказался об отказе польского клуба участвовать в турнире с командами из России.
Польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с турнира NAS Sports Tournament в Дубае из-за участия московского «Динамо» и «Новы» из Новокуйбышевска. Турнир пройдет с 12 по 20 марта.
«Произошедшее не удивило меня. Наверняка на государственном уровне существует запрет на участие в мероприятиях, где есть россияне. Не знаю позиции клубов и спортсменов, но, видимо, у них нет выбора.
Наше возвращение далеко? Не связывал бы напрямую эти вещи: это позиция, а она меняется. По такой логике можно дойти до отказа от участия в Олимпиаде – на это никто не пойдет. Зачем отказываются? Не понимаю, зачем и почему», – сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Опубликовано: Полина Лоцик
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