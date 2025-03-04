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Московское «Динамо» и «Нова» примут участие в турнире в Дубае

Яременко рассказал об участии «Динамо» и «Новы» в турнире в Дубае.

Турнир NAS Sports Tournament пройдет в Дубае с 12 по 20 марта. «Динамо» сыграет под названием The Emperor, «Нову» переименуют в Aljawareh.

— «Динамо» и «Нова» отправятся на турнир в Дубае 11 марта. Подтверждения по участникам не могу дать. Расписания игр и состава пока нет. Регламент турнира организаторы еще не подписали.

— Почему команды не смогут участвовать под своими названиями?

— Это связано со спецификой турнира. Организаторы прикрепляют команды к спонсорам. Это делается для формирования призового фонда, проведения турнира. Изначально был такой коммерческий ход. Мы о нем знали. Но для нас это будет «Динамо» и «Нова».

— Как «Динамо» быть с плей-офф?

— Президиум, который проходил 28 января, принимал решение: в случае участия команд в турнире в Дубае проблема только с четвертьфиналом. Нужно было изменить систему для этих команд и их соперников: сыграть не до двух побед из трех игр, а две игры и в случае необходимости с золотым сетом.

Это даст возможность «Динамо» принять участие в турнире в Дубае и соответственно выступить в 1/4 финала. Такое решение было принято ВФВ. Сейчас директорат еще выпустит свое решение о назначении точных дат, — сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
ВФВ
logoНОВА
Александр Яременко
чемпионат России
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