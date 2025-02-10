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Всероссийская федерация волейбола расследует возможное участие шести игроков в противоправном влиянии на матчи

ВФВ расследует возможное участие шести игроков в противоправном влиянии на матчи.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

На заседание комиссии ВФВ для дачи объяснений и вынесения решения приглашены Кирилл Власов («Мисурата», Ливия), Василий Молотков («Монтана», Болгария), Александр Горяной (челябинское «Динамо»), Дмитрий Казаков («ИжГТУ-Динамо»), Кирилл Семаков («Зенит-УОР»), Даниил Заволжский («Динамо – Урал»). 

«Инициировать расследование по наличию фактов противоправного влияния на результат соревнований ВФВ, в том числе участия в заключении пари в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные спортивные соревнования по волейболу, на основании имеющейся информации в отношении 50 субъектов волейбола, принимающих участие в соревнованиях Молодежной лиги, Высшей лиги Б, Высшей лиги А, Суперлиги.

Результаты расследования представить не позднее 15 мая 2025 года», – говорится в решении комиссии за подписью генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: официальный сайт ВФВ
Александр Яременко
ВФВ
Высшая лига Б
Высшая лига А
чемпионат России
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