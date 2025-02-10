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Яременко о расследовании ВФВ о возможном участии игроков в противоправном влиянии на матчи: «В случае необходимости мы готовы обратиться в правоохранительные органы»

Всероссийская федерация волейбола может обратиться в правоохранительные органы по итогам расследования возможного участия игроков в противоправном влиянии на результаты матчей. 

Об этом заявил генеральный секретарь организации Александр Яременко.

ВФВ расследует возможное участие шести игроков в противоправном влиянии на матчи. На заседание комиссии ВФВ для дачи объяснений были приглашены Кирилл Власов («Мисурата», Ливия), Василий Молотков («Монтана», Болгария), Александр Горяной (челябинское «Динамо»), Дмитрий Казаков («ИжГТУ-Динамо»), Кирилл Семаков («Зенит-УОР»), Даниил Заволжский («Динамо – Урал»). 

«В комиссию поступила информация из различных источников, включая анонимные, которые требуют тщательной проверки.

В первую очередь будут рассмотрены случаи, подкрепленные доказательной базой и официальным подтверждением. По остальным эпизодам необходимо провести детальную проверку всеми доступными методами.

Для этого мы взаимодействуем с Единым регулятором азартных игр, от которого можно получить подтверждение фактов участия в ставках на волейбол со стороны тех или иных субъектов.

Конкретные противоправные действия, способные повлиять на результаты наших спортсменов или других участников волейбольной деятельности, будут расследованы внутри федерации с привлечением директората ВФВ, профильных экспертов, видеоматериалов и других доступных данных.

На данный момент оснований для обращения в правоохранительные органы у нас нет, и мы пока этого не делали. Однако в случае необходимости мы готовы предпринять такие действия.

Сейчас важно дождаться первых официальных решений комиссии, которые должны быть утверждены исполкомом ВФВ. После этого события будут развиваться в соответствии с их результатами», – сказал Яременко. 

Всероссийская федерация волейбола расследует возможное участие шести игроков в противоправном влиянии на матчи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Высшая лига Б
Александр Яременко
ТАСС
ВФВ
Высшая лига А
чемпионат России
logoЛокомотив Новосибирск
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