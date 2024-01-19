Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» встретится с «Протоном», другие матчи

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20-21 января на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдет 17-й тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

17-й тур

20 января

Динамо-Метар – Динамо Москва – 15.00

 

Енисей – Атом – 15.00

 

Динамо-Ак Барс – Уралочка – матч отменен

 

Динамо Краснодар – Минчанка – 17.00

 

Тулица – Заречье-Одинцово – 17.00

 

21 января

Протон – Локомотив – 16.00

 

Ленинградка – Спарта – 17.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 15 побед – 1 поражение (44 очка), Ленинградка – 14-2 (40), Динамо-Ак Барс – 13-3 (36), Локомотив – 12-4 (38), Протон – 12-4 (37), Динамо-Метар – 10-6 (30), Тулица – 10-6 (28), Динамо Краснодар – 6-10 (20), Енисей – 5-11 (16), Уралочка – 5-11 (15), Заречье-Одинцово – 4-12 (13), Спарта – 4-12 (12), Минчанка – 2-14 (6), Атом – 0-16 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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За девчонок московского Динамо!
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