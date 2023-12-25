Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой»
25 декабря пройдет матч 13-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
13-й тур
25 декабря
Динамо Краснодар – Ленинградка – 19.00 мск
Турнирное положение: Динамо Москва – 12 побед – 0 поражений (35 очков), Ленинградка – 11-2 (31), Протон – 9-3 (28), Динамо Казань – 9-3 (24), Локомотив – 8-4 (26), Динамо-Метар – 8-5 (24), Тулица – 6-6 (16), Енисей – 5-8 (16), Динамо Краснодар – 4-8 (13), Заречье-Одинцово – 4-9 (13), Уралочка – 4-8 (12), Спарта – 4-8 (12), Минчанка – 2-10 (6), Атом – 0-12 (1).