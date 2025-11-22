  • Спортс
Павел Тетюхин: «Мы уже три года ждем допуска. У меня лично нет надежды, что в ближайшее время допустят»

Павел Тетюхин: сезона как такового для сборной России не получилось.

Волейболист «Белогорья» Павел Тетюхин подвел итоги 2025 года для сборной России. 

«Этот год для сборной России нельзя оценить никак. Сезона как такового не получилось: на Кубке Первого канала сыграли одну игру с Сербией и провели матч с Беларусью. Это была проверка сил, не более того.

Во время тренировок система подготовки меняется. Уровень нагрузок такой, что ты не можешь быть не готов на сто процентов. Я думаю, эти тренировки предназначены для того, чтобы мы были готовы, если нас вдруг внезапно допустят.

Понятно, от чего зависит допуск на международные соревнования. Но мы уже три года этого ждем. У меня лично нет надежды, что в ближайшее время допустят.

Честно, очень хотелось бы участвовать в чемпионате мира. Но это не первый турнир, который сборная России пропускает. В детстве ты думаешь, что вырастешь и будешь играть на чемпионате мира. А мы выросли, но этого нет. Режим ожидания уже поднадоел, холодно к этому отношусь.

Мы ни разу не играли нашим полным составом, трудно оценить. Но сто процентов на чемпионате мира были бы одними из фаворитов», — сказал Тетюхин.

Сборная России отстранена от международных турниров с марта 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
