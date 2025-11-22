Павел Тетюхин: «Мы уже три года ждем допуска. У меня лично нет надежды, что в ближайшее время допустят»
Волейболист «Белогорья» Павел Тетюхин подвел итоги 2025 года для сборной России.
«Этот год для сборной России нельзя оценить никак. Сезона как такового не получилось: на Кубке Первого канала сыграли одну игру с Сербией и провели матч с Беларусью. Это была проверка сил, не более того.
Во время тренировок система подготовки меняется. Уровень нагрузок такой, что ты не можешь быть не готов на сто процентов. Я думаю, эти тренировки предназначены для того, чтобы мы были готовы, если нас вдруг внезапно допустят.
Понятно, от чего зависит допуск на международные соревнования. Но мы уже три года этого ждем. У меня лично нет надежды, что в ближайшее время допустят.
Честно, очень хотелось бы участвовать в чемпионате мира. Но это не первый турнир, который сборная России пропускает. В детстве ты думаешь, что вырастешь и будешь играть на чемпионате мира. А мы выросли, но этого нет. Режим ожидания уже поднадоел, холодно к этому отношусь.
Мы ни разу не играли нашим полным составом, трудно оценить. Но сто процентов на чемпионате мира были бы одними из фаворитов», — сказал Тетюхин.
Сборная России отстранена от международных турниров с марта 2022 года.