Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. «Локомотив» сыграет с «Атомом», московское «Динамо» встретится с «Протоном», другие матчи
12-14 января на чемпионате России по волейболу среди женщин пройдет 16-й тур.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
16-й тур
12 января
Локомотив – Атом – 20.00
13 января
Енисей – Динамо Краснодар – 12.00
Спарта – Динамо-Ак Барс – 17.00
Динамо Москва – Протон – 17.30
14 января
Уралочка – Динамо-Метар – 15.00
Заречье-Одинцово – Ленинградка – 17.00
Минчанка – Тулица – 17.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 14 побед – 1 поражение (41 очко), Ленинградка – 13-2 (37), Протон – 12-3 (37), Динамо Казань – 12-3 (33), Локомотив – 11-4 (35), Динамо-Метар – 10-5 (30), Тулица – 9-6 (25), Динамо Краснодар – 5-10 (17), Енисей – 5-10 (16), Заречье-Одинцово – 4-11 (13), Уралочка – 4-11 (12), Спарта – 4-11 (12), Минчанка – 2-13 (6), Атом – 0-15 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.