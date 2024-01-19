«Уралочка» не смогла вылететь на матч чемпионата России из-за непогоды. Игра против «Динамо Ак-Барс» отменена

Теги Уралочка чемпионат России жен ВФВ Динамо-Ак Барс Казань жен Волейбол

«Уралочка» не вылетела на матч чемпионата России по волейболу из-за непогоды.

20 января команда из Екатеринбурга должна была встретиться с казанским «Динамо Ак-Барс» в игре 17-го тура.

«Из-за сложных погодных условий и отмены множества рейсов в казанском аэропорту наша команда не смогла вылететь на предстоящий матч», – сообщила пресс-служба «Уралочки».

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила отмену матча. Будет ли он перенесен, не уточняется.

Сейчас «Уралочка» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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