Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Протон» сыграет с «Уралочкой», «Локомотив» встретится с московским «Динамо», другие матчи
8 января пройдут матчи 15-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
15-й тур
Динамо Метар – Спарта – 15.00
Динамо Краснодар – Атом – 16.00
Протон – Уралочка – 16.00
Ленинградка – Минчанка – 17.00
Тулица – Енисей – 17.00
Динамо-Ак Барс – Заречье-Одинцово – 18.00
Локомотив – Динамо Москва – 19.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 14 побед – 0 поражений (41 очко), Ленинградка – 12-2 (34), Протон – 11-3 (34), Динамо Казань – 11-3 (30), Локомотив – 10-4 (32), Динамо-Метар – 9-5 (27), Тулица – 8-6 (22), Енисей – 5-9 (16), Динамо Краснодар – 4-10 (14), Заречье-Одинцово – 4-10 (13), Уралочка – 4-10 (12), Спарта – 4-10 (12), Минчанка – 2-12 (6), Атом – 0-14 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.