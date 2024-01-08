Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Протон» сыграет с «Уралочкой», «Локомотив» встретится с московским «Динамо», другие матчи

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8 января пройдут матчи 15-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

15-й тур

Динамо Метар – Спарта – 15.00

 

Динамо КраснодарАтом – 16.00

 

ПротонУралочка – 16.00

 

ЛенинградкаМинчанка – 17.00

 

ТулицаЕнисей – 17.00

 

Динамо-Ак Барс – Заречье-Одинцово – 18.00

 

Локомотив – Динамо Москва – 19.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 14 побед – 0 поражений (41 очко), Ленинградка – 12-2 (34), Протон – 11-3 (34), Динамо Казань – 11-3 (30), Локомотив – 10-4 (32), Динамо-Метар – 9-5 (27), Тулица – 8-6 (22), Енисей – 5-9 (16), Динамо Краснодар – 4-10 (14), Заречье-Одинцово – 4-10 (13), Уралочка – 4-10 (12), Спарта – 4-10 (12), Минчанка – 2-12 (6), Атом – 0-14 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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