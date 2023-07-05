Владимир Алекно: «Кому не нравится медийная активность Слуцкого, пускай не смотрят»

Теги Леонид Слуцкий Владимир Алекно Матч ТВ Волейбол

Бывший тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно высказался о шоу Леонида Слуцкого.

— Когда вы тренировали «Зенит», в Казани работал Леонид Слуцкий, возглавлявший «Рубин». Вы знакомы с ним?

— Я очень хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Мне он симпатичен. Слуцкий — очень хороший, умный, интересный, интеллигентный человек.

— У Слуцкого есть шоу, в котором он берет интервью у тренеров об их работе. Леонид не звал вас на свое шоу?

— Пока нет. Если позовет, тогда и поговорим.

— В одном из других шоу Слуцкий использует ненормативную лексику, а недавно появился эпизод, в котором он пародирует скандально известное видео с участием Артема Дзюбы. Некоторые ветераны футбола, тренеры критикуют Слуцкого за такое поведение. А вы как относитесь к подобной медийной активности?

— Леонид Викторович — далеко не глупый человек. Это его решение, он знает, что делает. Я не собираюсь судить его. Если он так поступает, значит, он считает это нужным.

Кому не нравится такая медийная активность, пускай не смотрят. Это же юмористические шоу, не нужно серьезно воспринимать их, – сказал Алекно

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7 комментариев

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Александр Милосавлевич
А кому смотреть противно,
Тот пускай и не глядит.
Мы ведь в нос к нему не лезем,
Пусть и он не пристает.
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А. Мостовой
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werowolf-gears
Так никто и не смотрит, просто спортс тащит эту шляпу в ленту новостей
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tRIFF
Вполне рассудительно
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juki_puki
эта неприятная парочка наглухо убила шоу Азамата
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Andrey Yaroslavtsev
Интеллегент во всей красе.
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