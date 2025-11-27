Олимпийский чемпион Михайлов: «Меня часто спрашивают про завершение карьеры. Пока есть здоровье и мотивация – я держусь»

Олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов высказался о продолжении своей карьеры.

37-летний Михайлов, выступающий за «Зенит-Казань», является десятикратным чемпионом России. В случае еще одного чемпионства он станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.

«Я не слежу за тем, что могу побить рекорд по победам в чемпионатах России. Для меня важны развитие как игрока и поиск способов улучшаться, также командные победы. Наша задача каждый день улучшаться и работать над этим, тогда победы тоже придут. Играем по своей идеологии и двигаемся вперед.

Меня часто спрашивают про завершение карьеры. Пока есть здоровье и мотивация – я держусь. Тяжело, конечно. Сейчас не те физические кондиции, что были раньше. Когда что-то из двух перестанет быть, тогда уже наступит момент уступать дорогу молодым игрокам.

Как держу себя в форме? Я тренируюсь даже больше, чем молодые игроки. В 37 лет тяжело восстановиться. Сейчас стараюсь находить себя в другом направлении, чем это было раньше. Помогаю атмосфере внутри коллектива, держу защиту – и больше в роли чистильщика, чем добываю очки», – рассказал волейболист.

Михайлов в составе сборной России становился олимпийским чемпионом Лондона-2012, серебряным призером Токио-2020, бронзовым призером Пекина-2008. Также он является двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и обладателем Кубка мира (2011).