  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Олимпийский чемпион Михайлов: «Меня часто спрашивают про завершение карьеры. Пока есть здоровье и мотивация – я держусь»
0

Олимпийский чемпион Михайлов: «Меня часто спрашивают про завершение карьеры. Пока есть здоровье и мотивация – я держусь»

Олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов высказался о продолжении своей карьеры.

37-летний Михайлов, выступающий за «Зенит-Казань», является десятикратным чемпионом России. В случае еще одного чемпионства он станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.

«Я не слежу за тем, что могу побить рекорд по победам в чемпионатах России. Для меня важны развитие как игрока и поиск способов улучшаться, также командные победы. Наша задача каждый день улучшаться и работать над этим, тогда победы тоже придут. Играем по своей идеологии и двигаемся вперед.

Меня часто спрашивают про завершение карьеры. Пока есть здоровье и мотивация – я держусь. Тяжело, конечно. Сейчас не те физические кондиции, что были раньше. Когда что-то из двух перестанет быть, тогда уже наступит момент уступать дорогу молодым игрокам.

Как держу себя в форме? Я тренируюсь даже больше, чем молодые игроки. В 37 лет тяжело восстановиться. Сейчас стараюсь находить себя в другом направлении, чем это было раньше. Помогаю атмосфере внутри коллектива, держу защиту – и больше в роли чистильщика, чем добываю очки», – рассказал волейболист.

Михайлов в составе сборной России становился олимпийским чемпионом Лондона-2012, серебряным призером Токио-2020, бронзовым призером Пекина-2008. Также он является двукратным чемпионом Европы (2013, 2017) и обладателем Кубка мира (2011).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoМаксим Михайлов
logoЗенит-Казань
logoсборная России по волейболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Горький» на тай-брейке уступил «Нове», другие результаты
27 ноября, 19:15
Максим Михайлов: «Рекорд Овечкина стал главным событием в 21 веке для российского спорта. Если он вернется в «Динамо», это будет хорошей популяризацией хоккея для детишек»
26 ноября, 17:42
Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. «Горький» обыграл «Динамо» из Ленинградской области, другие результаты
23 ноября, 16:47
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. «Нова» встретится с «Енисеем», «Динамо-ЛО» сыграет с «Ярославичем», другие матчи
34 минуты назад
Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Уралочка» сыграет с «Омичкой», краснодарское «Динамо» встретится с «Протоном»
34 минуты назад
Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Горький» на тай-брейке уступил «Нове», другие результаты
27 ноября, 19:15
Чемпионат России по волейболу (жен). 10-й тур. «Омичка» обыграла «Динамо Метар», «Протон» уступил «Корабелке» и другие результаты
24 ноября, 18:21
Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. «Горький» обыграл «Динамо» из Ленинградской области, другие результаты
23 ноября, 16:47
Павел Тетюхин: «Мы уже три года ждем допуска. У меня лично нет надежды, что в ближайшее время допустят»
22 ноября, 08:53
Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Локомотив» проиграл «Протону», московское «Динамо» одолело «Минчанку», другие результаты
19 ноября, 18:13
Волейболист Павел Тетюхин: «У нас нет большой футбольной культуры. Я считаю хоккей самым народным видом спорта, даже по географическим причинам»
19 ноября, 08:18
Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Белогорье» на тай-брейке уступило казанскому «Зениту», «Газпром-Югра» обыграла «Оренбуржье», другие результаты
17 ноября, 18:59
Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. Московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Омичку», «Тулица» победила «Минчанку», другие результаты
15 ноября, 16:19
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость