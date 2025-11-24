Чемпионат России по волейболу (жен). 10-й тур. «Омичка» сыграет с «Динамо Метар», «Протон» против «Корабелки», другие матчи
Казанское «Динамо» обыграло «Минчанку» в матче чемпионата России по волейболу.
23-24 ноября пройдут матчи десятого тура женского чемпионата России по волейболу.
Пари Суперлига по волейболу
Женщины
10-й тур
23 ноября
Енисей – Динамо Москва – 3-2 (18:25, 25:11, 27:29, 25:21, 15:13)
Минчанка – Динамо-Ак Барс Казань – 0-3 (18:25, 11:25, 20:25)
Заречье-Одинцово – Динамо Краснодар – 3-2 (22:25, 25:20, 9:25, 25:21, 15:13)
Ленинградка – Тулица – 3-1 (25:16, 17:25, 25:11, 25:20)
Локомотив – Уралочка – 0-3 (23:25, 18:25. 17:25)
24 ноября
Омичка – Динамо Метар – 16.00
Протон – Корабелка – 19.00
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Заречье-Одинцово – 9-1 (26), Уралочка – 7-3 (24), Ленинградка – 6-4 (18), Локомотив – 5-5 (16), Протон – 5-4 (15), Динамо Москва – 5-5 (15), Тулица – 5-5 (15), Корабелка – 4-5 (11), Омичка – 3-6 (10), Енисей – 3-7 (8), Динамо Метар – 3-6 (7), Динамо Краснодар – 2-8 (6), Минчанка – 2- (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости