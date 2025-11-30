Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Уралочка» сыграет с «Омичкой», краснодарское «Динамо» встретится с «Протоном»
28 ноября стартовали матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.
С 28 ноября по 1 декабря проходят матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Пари Суперлига по волейболу
Женщины
11-й тур
28 ноября
Динамо Метар – Минчанка – 3-2 (25:16, 23:25, 21:25, 25:20, 15:12)
Корабелка – Локомотив – 2-3 (27:29, 25:19, 19:25, 26:24, 12:15)
29 ноября
Динамо-Ак Барс Казань – Енисей – 3-0 (25:15, 25:13, 25:19)
Динамо Москва – Ленинградка – 2-3 (25:14, 23:25, 26:24, 19:25, 11:15)
Тулица – Заречье-Одинцово – 0-3 (18:25, 21:25, 22:25)
1 декабря
Уралочка – Омичка – 16.00
Динамо Краснодар – Протон – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 10 побед – 1 поражение (30 очков), Заречье-Одинцово – 10-1 (29), Уралочка – 7-3 (24), Ленинградка – 7-4 (20), Локомотив – 6-5 (18), Динамо Москва – 5-6 (16), Тулица – 5-6 (15), Протон – 5-5 (15), Корабелка – 5-6 (15), Омичка – 4-6 (13), Динамо Метар – 4-7 (9), Енисей – 3-8 (8), Минчанка – 2-9 (7), Динамо Краснодар – 2-8 (6).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
