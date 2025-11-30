  • Спортс
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Уралочка» сыграет с «Омичкой», краснодарское «Динамо» встретится с «Протоном»
Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. «Уралочка» сыграет с «Омичкой», краснодарское «Динамо» встретится с «Протоном»

28 ноября стартовали матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.

С 28 ноября по 1 декабря проходят матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

11-й тур

28 ноября

Динамо Метар – Минчанка – 3-2 (25:16, 23:25, 21:25, 25:20, 15:12)

Корабелка – Локомотив – 2-3 (27:29, 25:19, 19:25, 26:24, 12:15)

29 ноября

Динамо-Ак Барс Казань – Енисей – 3-0 (25:15, 25:13, 25:19)

Динамо Москва – Ленинградка – 2-3 (25:14, 23:25, 26:24, 19:25, 11:15)

Тулица – Заречье-Одинцово – 0-3 (18:25, 21:25, 22:25)

1 декабря

Уралочка – Омичка – 16.00

Динамо Краснодар – Протон – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 10 побед – 1 поражение (30 очков), Заречье-Одинцово – 10-1 (29), Уралочка – 7-3 (24), Ленинградка – 7-4 (20), Локомотив – 6-5 (18), Динамо Москва – 5-6 (16), Тулица – 5-6 (15), Протон – 5-5 (15), Корабелка – 5-6 (15), Омичка – 4-6 (13), Динамо Метар – 4-7 (9), Енисей – 3-8 (8), Минчанка – 2-9 (7), Динамо Краснодар – 2-8 (6).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
