Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Горький» на тай-брейке уступил «Нове», другие результаты

Казанский «Зенит» обыграл «Оренбуржье» в чемпионате России по волейболу.

С 25 по 27 ноября прошли матчи 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

9-й тур

25 ноября

Факел – Белогорье – 0-3 (20:25, 21:25, 21:25)

Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург –1-3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25)

Динамо Москва – Локомотив – 3-1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21)

26 ноября

Енисей – Динамо-ЛО – 2-3 (23:25, 28:26, 25:16, 18:25, 15:17)

Урал – Кузбасс – 3-0 (25:20, 25:20, 26:24)

Ярославич – МГТУ – 2-3 (22:25, 17:25, 25:23, 25:23, 13:15)

Зенит Казань – Оренбуржье – 3-0 (25:17, 25:23, 25:17)

27 ноября

Горький – Нова – 2-3 (23:25, 22:25, 25:17, 26:24, 11:15)

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 8 побед – 1 поражение (25 очков), Локомотив – 8-1 (24), Зенит-Казань – 8-1 (23), Динамо Москва – 7-2 (20), Енисей – 6-3 (19), Белогорье – 6-3 (19), Нова – 5-4 (16), Динамо-ЛО – 5-4 (13), Горький – 4-5 (10), Оренбуржье – 3-6 (9), Газпром-Югра – 3-6 (9), Факел – 2-7 (7), Урал – 2-7 (7), Кузбасс – 2-7 (6), Ярославич – 2-7 (5), МГТУ – 1-8 (3).

Опубликовала: Мария Селенкова
