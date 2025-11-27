Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Горький» на тай-брейке уступил «Нове», другие результаты
Казанский «Зенит» обыграл «Оренбуржье» в чемпионате России по волейболу.
С 25 по 27 ноября прошли матчи 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
9-й тур
25 ноября
Факел – Белогорье – 0-3 (20:25, 21:25, 21:25)
Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург –1-3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25)
Динамо Москва – Локомотив – 3-1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21)
26 ноября
Енисей – Динамо-ЛО – 2-3 (23:25, 28:26, 25:16, 18:25, 15:17)
Урал – Кузбасс – 3-0 (25:20, 25:20, 26:24)
Ярославич – МГТУ – 2-3 (22:25, 17:25, 25:23, 25:23, 13:15)
Зенит Казань – Оренбуржье – 3-0 (25:17, 25:23, 25:17)
27 ноября
Горький – Нова – 2-3 (23:25, 22:25, 25:17, 26:24, 11:15)
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 8 побед – 1 поражение (25 очков), Локомотив – 8-1 (24), Зенит-Казань – 8-1 (23), Динамо Москва – 7-2 (20), Енисей – 6-3 (19), Белогорье – 6-3 (19), Нова – 5-4 (16), Динамо-ЛО – 5-4 (13), Горький – 4-5 (10), Оренбуржье – 3-6 (9), Газпром-Югра – 3-6 (9), Факел – 2-7 (7), Урал – 2-7 (7), Кузбасс – 2-7 (6), Ярославич – 2-7 (5), МГТУ – 1-8 (3).
