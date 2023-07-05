Алекно о возвращении к тренерству: «Не хочу работать не в полную силу, это будет нечестно, я так не могу. Сейчас я не готов»

Владимир Алекно рассказал, почему пока не готов возобновить тренерскую деятельность.

— После работы со сборной Ирана вы приостановили тренерскую карьеру и говорили, что сделали это, чтобы восстановить здоровье и эмоциональные силы. Уже можно сказать, что восстановились?

— Я не могу сказать, что уходил из волейбола инвалидом. Посмотришь на Николая Васильевича Карполя, сколько он работает в волейболе, и стыдно об этом говорить.

У меня было эмоциональное выгорание. Когда ты планируешь микроцикл для команды и заталкиваешь в него как можно больше выходных, значит, ты уже делаешь что-то не то и поступаешь нечестно по отношению к своей профессии. Мне тяжелее стали даваться перелеты из-за проблем со спиной. Вот это все накопилось, а работать не на сто процентов я считаю неправильным.

— Сейчас со здоровьем все в порядке?

— Да. Тяжелая операция на спине дает о себе знать, конечно, но все нормально, двигаюсь.

— Соскучились по работе главным тренером? Готовы вернуться?

— Если бы я был готов вернуться, я бы уже объявил об этом. Возможности для этого и предложения у меня были. Но повторюсь, что я не хочу работать не в полную силу, это будет нечестно, я так не могу. Сейчас я не готов.

— То есть в том числе и поэтому отказались от предложений возглавить сборные Турции, Южной Кореи?

— Да. И в России я бы не остался без работы, если бы дал соответствующий клич. Но я не хочу никого обманывать.

— А если бы это были топовые сборные мира — Россия, Франция, Польша, Италия? Вам интересно было бы вернуться?

— Не важно, где и как работать. Раз у меня нет ощущения, что я точно готов, значит, еще время не пришло. Глядя на Николая Васильевича Карполя, у меня еще все впереди во многих решениях. Я не загадываю. Еще могу вернуться, – сказал .