Алекно о недопуске российских волейболистов на международные соревнования: «Остановлено развитие нашего вида спорта»

Теги Владимир Алекно сборная России по волейболу сборная России жен МОК Матч ТВ Волейбол

Владимир Алекно высказался о запрете российским волейболистам выступать на международной арене.

— Как оцениваете рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе?

— Не хочется даже говорить на эту тему. У меня не хватает спокойствия для реакции на такое. Можно говорить все, что угодно, но реалии сегодня таковы. Нужно оставить эту ситуацию на время. Время покажет.

— Но при этом командным видам спорта по умолчанию запрещают выступать. То есть у волейбольной сборной России сейчас нет шансов играть на мировой арене.

— А что изменит мое мнение? Если бы оно что-то изменило, мы бы говорили сейчас 24 часа об этом. А так это просто разговоры, получается.

Конечно, невозможно не согласиться с тем, что остановлено развитие нашего вида спорта. Мы же развиваемся не только благодаря играм во внутреннем чемпионате, но и за счет международных матчей. Это помогало нашим игрокам прогрессировать, – сказал Алекно

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