Александр Бутько подписал контракт с казанским «Зенитом»

Олимпийский чемпион будет выступать за казанский « ».

Об этом сообщил агент волейболиста Дмитрий Резванов.

«Бутько подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Он выступит после дисквалификации 4 апреля», – сказал Резванов.

В 2022 году Бутько дисквалифицировали на год. Он сдал положительный допинг‑тест во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году, когда выступал за новосибирский «Локомотив».

В допинг-пробе олимпийского чемпиона Бутько, дисквалифицированного на год, был найден триметазидин