Александр Бутько подписал контракт с казанским «Зенитом»

Теги сборная России по волейболу Александр Бутько Зенит-Казань Волейбол

Олимпийский чемпион Александр Бутько будет выступать за казанский «Зенит».

Об этом сообщил агент волейболиста Дмитрий Резванов.

«Бутько подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. Он выступит после дисквалификации 4 апреля», – сказал Резванов.

В 2022 году Бутько дисквалифицировали на год. Он сдал положительный допинг‑тест во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году, когда выступал за новосибирский «Локомотив». 

В допинг-пробе олимпийского чемпиона Бутько, дисквалифицированного на год, был найден триметазидин

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