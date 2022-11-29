Александр Бутько о дисквалификации за допинг: «Я признал вину юридически, но по совести я не виновен»
Российский волейболист Александр Бутько высказался о дисквалификации за допинг
«Первое, что испытываешь, – шок. Я признал вину юридически, но по совести я не виновен.
Я не принимал специально запрещенные препараты, это произошло до «Финала шести» чемпионата России сезона-2013/14, в «Локомотиве» была эпидемия ОРВИ. Тогда нам в том числе давали предуктал, который и содержит триметазидин.
Подразумевалось, что все препараты – законные. Я против допинга, в волейболе это абсолютно бестолковая вещь. Но, к сожалению, имела место халатность – как врачебная, так и спортсмена. Ты должен следить за тем, что принимаешь», – сказал Бутько.
В допинг-пробе олимпийского чемпиона Бутько, дисквалифицированного на год, был найден триметазидин
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