Александр Бутько о дисквалификации за допинг: «Я признал вину юридически, но по совести я не виновен»

Российский волейболист Александр Бутько высказался о дисквалификации за допинг

«Первое, что испытываешь, – шок. Я признал вину юридически, но по совести я не виновен.

Я не принимал специально запрещенные препараты, это произошло до «Финала шести» чемпионата России сезона-2013/14, в «Локомотиве» была эпидемия ОРВИ. Тогда нам в том числе давали предуктал, который и содержит триметазидин.

Подразумевалось, что все препараты – законные. Я против допинга, в волейболе это абсолютно бестолковая вещь. Но, к сожалению, имела место халатность – как врачебная, так и спортсмена. Ты должен следить за тем, что принимаешь», – сказал Бутько.

В допинг-пробе олимпийского чемпиона Бутько, дисквалифицированного на год, был найден триметазидин