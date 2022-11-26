В допинг-пробе олимпийского чемпиона Бутько, дисквалифицированного на год, был найден триметазидин (ТАСС)

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В допинг-пробе российского волейболиста Александра Бутько, ранее дисквалифицированного на год, был обнаружен триметазидин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Бутько сдал положительный допинг‑тест во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году, когда выступал за новосибирский «Локомотив». В 2022-м волейболиста дисквалифицировали на год.

Сообщалось, что расследование против Бутько ведется в рамках дела о базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

По информации ТАСС, запрещенные вещества могли попасть в организм спортсмена через медицинские препараты.

Бутько 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России.

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