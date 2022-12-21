Игорь Кобзарь: «У нас другой подход к спорту, он государственный. И кто каких спонсоров нашел, тот и сильнее»

Cвязующий петербургского «Зенита» поделился мнением о популярности волейбола в России.

– На Олимпиаде в Токио вы сказали, что Россия – волейбольная страна. На мой взгляд, это не совсем так…

– Не согласен. Мои главные доводы состояли в том, что у нас еще можно собрать минимум два состава, которые будут на равных биться с остальными сборными мира. При должной атмосфере, подходе мы будем очень конкурентоспособными.

Если взять французов, которые выиграли Олимпийские игры – из их состава убери одного-двух игроков, и это станет большой потерей для них. У нас на каждой позиции есть замена, и не одна. Единственное, похуже обстоят дела с диагональными. Есть Михайлов, есть Полетаев – и больше такого уровня игроков нет. А вот на других позициях есть несколько замен.

Ну и самое главное – на всех больших международных стартах у нас достаточно успешные выступления. Единственное, пока не складывается с чемпионатом мира. Мы, конечно, возлагали большие надежды на чемпионат мира, который должен был пройти в России. При своих болельщиках, с олимпийских опытом за плечами мы могли бы рассчитывать на очень хороший результат.

На последних трех Олимпиадах у нас первое, четвертое и второе место – достаточно стабильный результат. И в рейтинге мировом мы находимся на втором-третьем месте. Так что мы – волейбольная страна.

– Хорошо, тогда поставлю вопрос другим образом: выполняется ли достаточный объем работы для того, чтобы популяризировать этот вид спорта?

– Все сразу сложно сделать. Всегда есть, к чему стремиться. Любой диванный критик найдет кучу вопросов. Один из них – почему у нас такой большой разрыв между командами?

Дело в том, что у нас другой подход к спорту, он государственный. И кто каких спонсоров нашел, тот и сильнее. Так как волейбол все равно не такой популярный, поэтому спонсоры в него не особо вкладываются.

– Как привлекать спонсоров в волейбол?

– Сделать можно много чего, но вряд ли нам удастся перебить футбол или хоккей. Но вообще самый действенный способ – удачное выступление национальной команды на Олимпийских играх. Это дает толчки, привлекает внимание: дети приходят на занятия, спонсоры более открыты к тебе становятся. Но сейчас международных стартов вовсе нет, поэтому с этим тяжело.

Вроде есть такая статистика, что волейболом после футбола занимается наибольший процент детей в России, потому что волейбол не такой затратный, им могут заниматься все, – сказал Кобзарь.