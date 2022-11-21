Агент волейболиста Мороза: «С высокой долей вероятности спортсмен будет дисквалифицирован на год»
Российский волейболист Павел Мороз, вероятно, будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, заявил агент игрока Дмитрий Резванов.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на один год. Его отстранение завершится в апреле 2023 года.
Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив»
«В деле Мороза работает другой юрист. Но ситуации аналогичные, поэтому Мороз с высокой долей вероятности также будет дисквалифицирован на год. Там также достигнуто согласие по мировому соглашению», – сказал Резванов.
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