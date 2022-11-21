Агент волейболиста Мороза: «С высокой долей вероятности спортсмен будет дисквалифицирован на год»

Российский волейболист , вероятно, будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, заявил агент игрока Дмитрий Резванов.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион дисквалифицирован на один год. Его отстранение завершится в апреле 2023 года.

Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив»

«В деле Мороза работает другой юрист. Но ситуации аналогичные, поэтому Мороз с высокой долей вероятности также будет дисквалифицирован на год. Там также достигнуто согласие по мировому соглашению», – сказал Резванов.