Александр Бутько планирует выступать за казанский «Зенит» после дисквалификации за допинг
Российский волейболист Александр Бутько планирует выступать за казанский «Зенит» после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Резванов.
«Мы сейчас ведем переговоры с «Зенитом», чтобы Александр выступал там после завершения срока дисквалификации», – сказал Резванов.
Срок дисквалификации Бутько истекает 1 апреля 2023 года.
Олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
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