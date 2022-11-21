Александр Бутько планирует выступать за казанский «Зенит» после дисквалификации за допинг

Теги чемпионат России сборная России по волейболу Александр Бутько Зенит-Казань ТАСС Волейбол

Российский волейболист Александр Бутько планирует выступать за казанский «Зенит» после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Резванов.

«Мы сейчас ведем переговоры с «Зенитом», чтобы Александр выступал там после завершения срока дисквалификации», – сказал Резванов.

Срок дисквалификации Бутько истекает 1 апреля 2023 года. 

Олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные