Олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Теги сборная России по волейболу допинг Александр Бутько ТАСС Волейбол

Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Александр Бутько дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Резванов. Срок дисквалификации истечет 1 апреля 2023 года.

Бутько сдал положительную допинг‑пробу во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда он выступал за новосибирский «Локомотив». 

«Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он признал попадание запрещенного вещества в организм.

Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле прошлого года. Срок дисквалификации – год, она завершится 1 апреля. Он сможет вернуться к тренировкам 1 февраля», – сказал Резванов.

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