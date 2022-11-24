«Вам дали возможность сыграть два матча с Таджикистаном и Узбекистаном – выйдите и покажите себя. А Баринов рассказывает, что они устали». Спиридонов о российских футболистах

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Спиридонов Дмитрий Баринов Александр Соболев Волейбол

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов раскритиковал полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Баринова.

Ранее сборная России сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном в товарищеских матчах.

– Нынешняя сборная – команда на будущее?

– Возможно, уровень у команды и хороший, но ей негде себя показывать. А должно быть так: вам дали возможность сыграть два матча с Таджикистаном и Узбекистаном – выйдите и покажите себя. А у нас Баринов рассказывает, что они устали. Ну и сиди дома, какого черта ты едешь в сборную? Подойди к Карпину и скажи ему об этом.

В свое время, когда в сборную пришел Шляпников, я приехал в федерацию и при президенте, главном менеджере и тренере открыто сказал: «Не хочу играть в сборной». Все – вопрос закрыт. Насильно в сборную никто не тащит.

Баринов еще говорит, что команда хорошо играла в защите, но Соболев запорол три-четыре момента в атаке. Но в «Спартаке»-то Саня забивает. Баринов же делает акцент на клубе. Где «Спартак» с Соболевым, а где «Локомотив» с тобой? На дне! Ты приехал в сборную, это одна семья. А ты разделяешь игроков на клубы... Диме надо еще быть благодарным, что фанаты «Спартака» не стали его трогать за кричалку про клуб.

– Если бы встретил Баринова, говорил бы еще жестче?

– Конечно. Сказал бы все как есть. Ему блогер Коля Угодник в самолете сказал про кричалку, а Баринов трясся сидел.

Профессиональный спортсмен должен выкладываться на 100 процентов вне зависимости от соперника. А если это сборная России, то ответственность двойная – ты представляешь свою страну. И пофиг, кто играет против тебя – Месси или человек, который утром шаурму нарезал, а вечером вышел на поле.

– У кого правильное отношение к сборной?

– Такие ребята есть, но не хочу называть имена. На месте Валерия (Карпина) я бы вызывал еще больше молодых, пусть они получают шанс. А отработанный материал, которому ничего не надо, надо оставлять дома курить кальян. Так что это ошибка и самого Карпина, который, наверное, понял, кому сборная не нужна, и сделал выводы, – сказал Спиридонов.

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