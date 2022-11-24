«Вам дали возможность сыграть два матча с Таджикистаном и Узбекистаном – выйдите и покажите себя. А Баринов рассказывает, что они устали». Спиридонов о российских футболистах

Чемпион Европы по волейболу раскритиковал полузащитника сборной России по футболу .

Ранее сборная России сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном в товарищеских матчах.

– Нынешняя сборная – команда на будущее?

– Возможно, уровень у команды и хороший, но ей негде себя показывать. А должно быть так: вам дали возможность сыграть два матча с Таджикистаном и Узбекистаном – выйдите и покажите себя. А у нас Баринов рассказывает, что они устали. Ну и сиди дома, какого черта ты едешь в сборную? Подойди к Карпину и скажи ему об этом.

В свое время, когда в сборную пришел Шляпников, я приехал в федерацию и при президенте, главном менеджере и тренере открыто сказал: «Не хочу играть в сборной». Все – вопрос закрыт. Насильно в сборную никто не тащит.

Баринов еще говорит, что команда хорошо играла в защите, но Соболев запорол три-четыре момента в атаке. Но в «Спартаке»-то Саня забивает. Баринов же делает акцент на клубе. Где «Спартак» с Соболевым, а где с тобой? На дне! Ты приехал в сборную, это одна семья. А ты разделяешь игроков на клубы... Диме надо еще быть благодарным, что фанаты не стали его трогать за кричалку про клуб.

– Если бы встретил Баринова, говорил бы еще жестче?

– Конечно. Сказал бы все как есть. Ему блогер Коля Угодник в самолете сказал про кричалку, а Баринов трясся сидел.

Профессиональный спортсмен должен выкладываться на 100 процентов вне зависимости от соперника. А если это сборная России, то ответственность двойная – ты представляешь свою страну. И пофиг, кто играет против тебя – Месси или человек, который утром шаурму нарезал, а вечером вышел на поле.

– У кого правильное отношение к сборной?

– Такие ребята есть, но не хочу называть имена. На месте Валерия (Карпина) я бы вызывал еще больше молодых, пусть они получают шанс. А отработанный материал, которому ничего не надо, надо оставлять дома курить кальян. Так что это ошибка и самого Карпина, который, наверное, понял, кому сборная не нужна, и сделал выводы, – сказал Спиридонов.

«Один польский ##### орал: «Отдай Крым!» Я просто плюнул в него». Интервью волейболиста Спиридонова, который нашел себя в Катаре