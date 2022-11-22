Сборная России и 2Drots провели челлендж на «расстрел». Команда Соболева обыграла команду Захаряна – 4:1

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Сборная России и 2Drots провели совместный челлендж.

От сборной в челлендже участвовали Александр Соболев, Сергей Пиняев, Арсен Захарян, Дмитрий Баринов, Илья Агапов и Лечи Садулаев.

«Дротов» представляли Даниил Крапивников, Карен Арутюнян, Дмитрий Сычев, Мбэйп и Алекс Месси.

Участники поделились на две команды – Соболева и Захаряна. В команду форварда «Спартака» попали Баринов, Мбэйп, Карен и Агапов. Захарян выбрал Крапа, Пиняева, Садулаева и Алекса.

Команды соревновались в дальних ударах, ударах со штрафных, выходах один на один, ударах по «бутерброду» и ударах с лета.

Победу одержала команда Соболева – 4:1. Победители «расстреляли» проигравшую команду.

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