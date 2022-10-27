ВФВ: «Квалификация к Олимпиаде-2024 начнется в сентябре 2023 года. Если с России будет снято отстранение, то наши команды могут допустить к отбору»

Всероссийская федерации волейбола (ВФВ) выступила с заявлением по поводу недопуска сборных России до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

«Сегодня в ряде ведущих СМИ размещена информация о том, что мужская и женская сборная России не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.

Из этих публикаций у читателей, возможно, создается обманчивое впечатление, что наши команды потеряли все шансы выступить на летних Играх-2024 в Париже более чем за полтора года до начала главного спортивного форума планеты.

Однако такое видение ситуации совершенно не соответствует действительности.

В соответствии с регламентом олимпийского отбора, список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на середину октября 2022 года.

Упоминая статус России, в ряде СМИ упущен важный момент – в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях.

Квалификация же начнется в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», – заявили в .