Гамова поддержала решение о дисквалификации Воронкова: «Ни клуб, ни тренер не изъявили желания принести извинения, значит, так и должно быть»

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась о дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» На тот момент за «Уралочку» выступала темнокожая кубинка Айлама Монталво.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала тренера на два года. Вплоть до этого решения о Воронков публично не комментировал свои высказывания, но позднее выразил сожаление в связи с тем, что его фраза была воспринята как оскорбление.

«Действительно, срок такой немаленький, неожиданный прецедент у нас в стране, такого не было, но я считаю, что за то, что ни после матча, ни когда эта ситуация стала развиваться в таком ключе, ни клуб из Калининграда, ни господин Воронков не изъявили желания как-то оправдаться и принести извинения, значит, так и должно быть», – сказала Гамова.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет