Тренер Воронков не присутствует на встрече калининградского «Локомотива» с болельщиками

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Главный тренер калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков не приехал на встречу команды с болельщиками по итогам сезона, сообщает «Матч ТВ».

Встреча проходит сегодня в Калининграде.

Дочь тренера и капитан «Локомотива» Ирина Воронкова поблагодарила болельщиков за поддержку в сезоне: «Хочу сказать от лица всего клуба, что поддерживали нас. Мы благодарим, что вы всегда с нами. Спасибо вам большое».

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

В составе «Уралочки» играла Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс.

Вчера дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до 2 лет. Сам тренер не комментировал эту ситуацию публично. 

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

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