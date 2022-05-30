Николай Карполь анекдотом отреагировал на дисквалификацию тренера Воронкова за расистское высказывание

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Заслуженный тренер СССР Николай Карполь отреагировал на решение Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистское высказывание. 

«Знаете, есть такой анекдот. Жена изменила мужу, и он ставит вопрос о разводе. А один человек ему говорит: «Слава богу, что она изменила тебе, а не Родине».

Это все к тому, что все зависит от того, кто принимает решение. Давайте так: не будем оспаривать это решение о дисквалификации», – сказал Карполь.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

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