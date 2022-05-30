Николай Карполь анекдотом отреагировал на дисквалификацию тренера Воронкова за расистское высказывание

Заслуженный тренер СССР Николай Карполь отреагировал на решение Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера калининградского за расистское высказывание.

«Знаете, есть такой анекдот. Жена изменила мужу, и он ставит вопрос о разводе. А один человек ему говорит: «Слава богу, что она изменила тебе, а не Родине».

Это все к тому, что все зависит от того, кто принимает решение. Давайте так: не будем оспаривать это решение о дисквалификации», – сказал Карполь.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет