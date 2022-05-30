Айлама Монталво: «Федерация волейбола Кубы не разрешает мне давать комментарии о ситуации с Воронковым»

Кубинская волейболистка Айлама Монталво не стала комментировать информацию о дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на 2 года за расистское оскорбление.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой», в составе которой выступала Монталво, в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс. Воронков отказался приносить извинения спортсменке.

«Мой представитель, Федерация волейбола Кубы, не разрешает давать мне комментарии о моем уходе из клуба и о ситуации с Воронковым», — сказала Монталво.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет