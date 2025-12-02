Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. МГТУ уступил «Уралу», московское «Динамо» обыграло «Горький», другие результаты

«Факел» уступил казанскому «Зениту» в чемпионате России по волейболу.

С 29 ноября по 2 декабря прошли матчи 10-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

10-й тур

29 ноября

Кузбасс – Газпром-Югра – 2-3 (25:20, 22:25, 28:30, 25:21, 10:15)

Локомотив – Оренбуржье – 3-0 (25:17, 25:17, 25:19)

Факел – Зенит-Казань – 1-3 (18:25, 25:23, 16:25, 21:25)

Зенит Санкт-Петербург – Белогорье – 2-3 (23:25, 19:25, 25:23, 25:20, 9:15)

30 ноября

Нова – Енисей – 1-3 (25:21, 24:26, 16:25, 26:28)

Динамо-ЛО – Ярославич – 3-2 (19:25, 30:32, 25:18, 25:23, 15:12)

1 декабря

МГТУ – Урал – 1-3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

2 декабря

Динамо Москва – Горький – 3-0 (25:18, 33:31, 25:14)

Турнирное положение : Локомотив – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Зенит-Казань – 10-1 (29), Зенит Санкт-Петербург – 8-2 (26), Динамо Москва – 8-2 (23), Енисей – 7-3 (22), Белогорье – 7-3 (20), Нова – 5-5 (16), Динамо-ЛО – 6-4 (15), Газпром-Югра – 4-6 (11), Горький – 4-6 (10), Урал – 3-7 (10), Оренбуржье – 3-7 (9), Факел – 2-8 (7), Кузбасс – 2-8 (7), Ярославич – 2-8 (6), МГТУ – 1-9 (3).