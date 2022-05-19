Свищев о Воронкове: «Удивительно, что тренер не принес извинений спортсменке, болельщикам и клубам. Все ждали, и никто ничего не услышал»

Теги Уралочка чемпионат России Дмитрий Свищев Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация Айлама Монталво Волейбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по делу тренера Андрея Воронкова. 

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс. 

Дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Сам тренер и «Локомотив» отказались приносить извинения Монталво.

«Беспрецедентно жесткое наказание для российского спорта. Но раз дисциплинарная комиссия ВФВ порекомендовала вынести такое решение, значит, оно справедливо.

Удивительно, что тренер не принес извинений спортсменке, болельщикам и клубам, ведь это достаточно просто – надо лишь найти в себе силы. Все ждали, и никто ничего не услышал», – сказал Свищев. 

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

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