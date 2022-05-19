Свищев о Воронкове: «Удивительно, что тренер не принес извинений спортсменке, болельщикам и клубам. Все ждали, и никто ничего не услышал»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по делу тренера Андрея Воронкова.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс.

Дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Сам тренер и «Локомотив» отказались приносить извинения Монталво.

«Беспрецедентно жесткое наказание для российского спорта. Но раз дисциплинарная комиссия ВФВ порекомендовала вынести такое решение, значит, оно справедливо.

Удивительно, что тренер не принес извинений спортсменке, болельщикам и клубам, ведь это достаточно просто – надо лишь найти в себе силы. Все ждали, и никто ничего не услышал», – сказал Свищев.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет