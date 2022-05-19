Воронков проигнорировал вопрос об извинениях перед Монталво за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

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Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков отказался отвечать на вопрос, почему он не принес извинения кубинской волейболистке Айламе Монталво за свои скандальные высказывания. 

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. 

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет.

Конкретный срок и условия дисквалификации будут обсуждаться на ближайшем заседании исполкома ВФВ.

Дисциплинарная комиссия ВФВ заявила, что Воронков принципиально отказался извиняться перед Монталво. 

Видео: Матч ТВ

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