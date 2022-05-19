Воронков проигнорировал вопрос об извинениях перед Монталво за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Тренер калининградского отказался отвечать на вопрос, почему он не принес извинения кубинской волейболистке за свои скандальные высказывания.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет.

Конкретный срок и условия дисквалификации будут обсуждаться на ближайшем заседании исполкома ВФВ.

Дисциплинарная комиссия ВФВ заявила, что Воронков принципиально отказался извиняться перед Монталво.

Видео: Матч ТВ