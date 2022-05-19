Гендиректор «Уралочки»: «Отказ Воронкова от извинений показывает его сущность как человека, отношение к игрокам. Бог видит, кто кого обидит»

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко прокомментировала отказ тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова извиняться перед кубинской волейболисткой Айламой Монталво за свои скандальные высказывания.

«Пусть это будет на его человеческой совести, на его тренерском авторитете. Не будем это обсуждать, пусть это будет на его совести, повторюсь.

Просто такие действия показывают сущность человека, его натуру, его отношения к игрокам. Бог видит, кто кого обидит.

Айлама Монталво не в обиде на него. Если у человека нет культуры поведения, то это его проблемы. Нас это совсем не касается.

Мы вообще никаких претензий не предъявляем. Просто считаем, что извинения должны последовать. Мы не будем ничего не требовать, мы примем любое решение ВФВ», – сказала Огиенко.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет