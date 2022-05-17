Шевченко об иске по поводу переноса ЧМ-2022 из России: «Рассмотрение будет внутри FIVB, потом в CAS. Надо запастись терпением, это длительный процесс»

Теги чемпионат мира Станислав Шевченко ВФВ CAS FIVB деньги Волейбол

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВСтанислав Шевченко отметил, что спор по поводу переноса чемпионата мира-2022 из России будет долгим.

Ранее стало известно, что ВФВ рассчитывает получить 80 млн долларов за перенос турнира из России.

«Мы подали претензию [в FIVB] на действия по поводу отмены. Рассмотрение будет внутри FIVB, потом в CAS. Надо запастись терпением, это длительный процесс», – сказал Шевченко.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах.

Всероссийская федерация волейбола обратилась в CAS, чтобы получить компенсацию в размере 80 млн долларов за отмену ЧМ-2022

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