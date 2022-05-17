Шевченко об иске по поводу переноса ЧМ-2022 из России: «Рассмотрение будет внутри FIVB, потом в CAS. Надо запастись терпением, это длительный процесс»

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко отметил, что спор по поводу переноса чемпионата мира-2022 из России будет долгим.
Ранее стало известно, что ВФВ рассчитывает получить 80 млн долларов за перенос турнира из России.
«Мы подали претензию [в FIVB] на действия по поводу отмены. Рассмотрение будет внутри FIVB, потом в CAS. Надо запастись терпением, это длительный процесс», – сказал Шевченко.
Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах.
Всероссийская федерация волейбола обратилась в CAS, чтобы получить компенсацию в размере 80 млн долларов за отмену ЧМ-2022