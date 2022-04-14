Геннадий Шипулин: «Я опечален, что у России забрали ЧМ. Страну лишили праздника, это такой плевок в нашу сторону!»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин раскритиковал решение о переносе чемпионата мира 2022 года из России.

Сообщалось, что турнир может пройти в Польше и Словакии, но Международная федерация волейбола (FIVB) еще не приняла окончательного решения.

«Польша и Словения проведут чемпионат мира вместо нас – да бог с ними. Поляки смогут провести турнир на достойном уровне. Но я опечален тем, что у России забрали чемпионат мира.

Столько сил было вложено в него, построены сооружения, такую огромную работу провели, столько людей было заряжено идеей провести такой грандиозный турнир.

Россию лишили праздника, это такой плевок в нашу сторону! Со всех сторон нас душат», – сказал Шипулин.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года перенесен из России