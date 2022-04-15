Александр Яременко о ЧМ: «То, что Украина поставлена в привилегированные условия, как хозяин турнира, заменив Россию, это вопрос спорный»

Теги чемпионат мира сборная России по волейболу ВФВ Александр Яременко сборная Украины FIVB Р-Спорт Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал включение сборной Украины в состав участников ЧМ-2022 вместо России.

«FIVB (ранее) приняла окончательное решение, что мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира. И такие прецеденты замены существуют.

В турнир включается следующая по рейтингу команда, если какая-то сборная выбывает из соревнований. И с точки зрения положения о чемпионате мира сложно придраться к решению FIVB, ведь сборная Украины была следующая по рейтингу.

Но то, что Украина поставлена полностью в привилегированные условия, лидером группы, как хозяин турнира, заменив Россию, это вопрос спорный.

Видимо, FIVB решила не проводить новую жеребьевку», – сказал Яременко. 

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