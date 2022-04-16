«Настоящий позор. FIVB просто пошла на поводу и отработала сценарий». Геннадий Шипулин о том, что Украина заменит Россию на ЧМ по волейболу

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал новость о том, что Украина заменит Россию на мужском чемпионате мира 2022 года.

ЧМ должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября, но в марте Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о переносе турнира, а также об отстранении российских спортсменов.

«Я просто удручен вердиктом FIVB и протестую против него. Я не могу равнодушно смотреть на происходящее. Наш оргкомитет проделал огромную работу. Вышло постановление правительства. Страна понесла огромные затраты. Построили новые стадионы. Первенства планеты в России не было 50 лет.

Замена России на Украину – еще одна спица в наши колеса, хотя и не такая большая. К сожалению, эта команда не способна показать нормальный результат. Но мы до сих пор поддерживаем контакты с ребятами оттуда, ведь волейбол живет вне политики.

А решение FIVB – настоящий позор. Международная федерация просто пошла на поводу и отработала сценарий. Видимо, возникло желание, так сказать, взять под козырек», – заявил Шипулин.

Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу