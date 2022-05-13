Карполь о высказываниях Воронкова: «Извиниться в любом случае нужно. ВФВ должна принять какие-то меры»

Старший тренер «Уралочки» считает, что главный тренер калининградского «Локомотива» должен извиниться за высказывания во время финала женского чемпионата России.

«Локомотив» победил «Уралочку» на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Я не слышал этого, я был в игре со своей командой. Раз такое действительно произошло, и это есть на видео, то это очень плохо. Извиниться в любом случае нужно.

Что сделает , я не знаю, но она должна принять какие-то меры. Может, дисквалификация или другие какие-то меры, пусть уже федерация думает», – сказал Карполь.

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