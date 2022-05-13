Карполь о высказываниях Воронкова: «Извиниться в любом случае нужно. ВФВ должна принять какие-то меры»

Теги Уралочка чемпионат России жен Николай Карполь ВФВ Андрей Воронков Локомотив Калининградская область Айлама Монталво Волейбол

Старший тренер «Уралочки» Николай Карполь считает, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться за высказывания во время финала женского чемпионата России.

«Локомотив» победил «Уралочку» на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Я не слышал этого, я был в игре со своей командой. Раз такое действительно произошло, и это есть на видео, то это очень плохо. Извиниться в любом случае нужно.

Что сделает ВФВ, я не знаю, но она должна принять какие-то меры. Может, дисквалификация или другие какие-то меры, пусть уже федерация думает», – сказал Карполь. 

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