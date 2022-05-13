Губерниев о словах тренера волейбольного «Локомотива»: «Воронков – расист! Его надо с треском выгнать из профессии. Позорник!»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Тренер Воронков расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»

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