Милонов о скандале с тренером Воронковым: «В нашем спорте нет расовой вражды. Мы же не украинцы какие-то, это у них все печально»

Теги Уралочка чемпионат России Андрей Воронков Виталий Милонов Политика Локомотив Калининградская область дискриминация Аилама Монталво Волейбол

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандальные высказывания главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова во время финального матча чемпионата России. 

«Локомотив» победил «Уралочку» на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Мы иногда говорим друг другу «обезьяна», не глядя на цвет кожи. Я часто людей называю обезьяной, когда они на самом деле ведут себя как обезьяны.

Неправильно, если он эмоционально разозлился и так назвал ее, наши спортсмены такого никогда себе не позволяют. Я горжусь тем, что в нашем спорте нет расовой вражды, у нас очень много людей разных цветов кожи выступают, мы же не украинцы какие-то, это у них все печально.

Он должен извиниться перед кубинской спортсменкой и сказать, что не имел в виду ее внешний вид. Воронков должен подойти, обнять ее, выпить с ней кубинского рома.

Если эмоции утихнут и он извинится, можно считать, что инцидент исчерпан. Сейчас он с ней по-другому переговорит и все будет хорошо», – сказал Милонов. 

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»

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