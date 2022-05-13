Милонов о скандале с тренером Воронковым: «В нашем спорте нет расовой вражды. Мы же не украинцы какие-то, это у них все печально»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандальные высказывания главного тренера калининградского «Локомотива» во время финального матча чемпионата России.

«Локомотив» победил «Уралочку» на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Мы иногда говорим друг другу «обезьяна», не глядя на цвет кожи. Я часто людей называю обезьяной, когда они на самом деле ведут себя как обезьяны.

Неправильно, если он эмоционально разозлился и так назвал ее, наши спортсмены такого никогда себе не позволяют. Я горжусь тем, что в нашем спорте нет расовой вражды, у нас очень много людей разных цветов кожи выступают, мы же не украинцы какие-то, это у них все печально.

Он должен извиниться перед кубинской спортсменкой и сказать, что не имел в виду ее внешний вид. Воронков должен подойти, обнять ее, выпить с ней кубинского рома.

Если эмоции утихнут и он извинится, можно считать, что инцидент исчерпан. Сейчас он с ней по-другому переговорит и все будет хорошо», – сказал Милонов.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»